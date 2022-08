Le jour de son “Ganalé” de sa mère: B. Dieng l'insulte et menace de la tuer Pour empêcher ses parents de l’amener à la police pour usage de chanvre indien, B. D., 15 ans, s’est rebellé contre tout le monde et s’en est vertement pris à sa mère, l’injuriant et la menaçant de mort, devant ses proches.

Aucune mère ne souhaite voir son enfant dans les liens de la détention. Mais, M. A. Diagne, démunie face aux dérives de son adolescent de fils qui lui fait vivre l’enfer, à cause de son addiction pour le chanvre indien, elle a jugé nécessaire d’alerter les autorités policières. De retour de la Mecque, elle a constaté que son fils B. D semait le trouble dans la maison. Le point d’orgue a été la cérémonie de “Ganalé’’ organisée en son honneur pour fêter le fait qu’elle soit désormais une Adja.



Il s’est mis à proférer des injures, avant de brandir un couteau et de menacer de la tuer, devant tous les invités venus prendre part à la cérémonie. Devant la gravité des faits, l’humiliation subie et pour éviter un drame, elle a déposé plainte pour menace de mort avec arme blanche et injures publiques à ascendant.



Dans sa déposition, la plaignante a raconté que son fils avait décidé, quelques jours avant, d’aller vivre avec sa grand-mère dans la maison familiale. Or, là-bas, il n’y aura personne pour veiller quotidiennement à ses faits et gestes. La dame a aussi confié qu’il s’est mis à fréquenter de jeunes fumeurs de chanvre indien.



Ainsi, dit-elle, le 27 juillet 2022, le jour même de son “Ganalé”, la fête marquant son retour de la Mecque, elle était en train de discuter avec la grand-mère du jeune B. D., la mère de son papa d’avec qui elle a divorcé, il y a de cela, quatre années, pour éventuellement recueillir ses conseils, lorsque son fils a entendu leur discussion. Celui-ci s’est aussitôt levé pour l’attaquer et l’injurier. Malgré l’intervention de ses frères, l’enfant est devenu plus agressif et a brandi le couteau.



“J’ai injurié ma mère, car, je l’ai entendu me calomnier’’



Interrogé en présence de ses deux parents, le mis en cause a reconnu partiellement les faits, soutenant qu’il avait brandi un couteau, pour seulement, menacer sa mère et ses oncles, parce que ces derniers le calomniaient fréquemment. Reconnaissant être un usager de chanvre indien, il a renseigné que le produit prohibé lui est offert par le nommé Seydina Seck, avec qui il partage la même chambre et qui est un trafiquant notoire.



“ Le mercredi 27 juillet 2022, alors que nous célébrions le retour de ma mère de la Mecque, j’ai entendu ma mère discuter avec les autres membres de la famille. Elle leur disait qu’ils avaient décidé de m’amener à la police de Médina, le lendemain. Et lorsque j'ai voulu m'opposer à cette décision, une vive altercation s’en est suivie avec mes oncles, au cours de laquelle j’ai pris un couteau que j’ai trouvé dans la chambre de ma grand-mère ’’, a-t-il expliqué



Il ajoute : “ C’est ainsi qu’après l’intervention d'autres personnes qui y étaient sur place, ma grand-mère a appelé au téléphone mon père qui est venu nous rejoindre, aussitôt. Et quand je l'ai aperçu, j’ai escaladé le mur de la maison pour m'échapper. J’ai injurié ma mère, car, je l’ai entendu me calomnier ”.



Après avoir été informé de ses droits, il a été écroué pour les faits de menaces de mort avec arme blanche et injures publiques à ascendant. Il fera face au parquet, dans les jours à venir.













EnQuête



