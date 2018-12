Le lait maternel : la nouvelle potion magique des sportifs ?

Rédigé par leral.net le Samedi 29 Décembre 2018 à 09:20 | | 0 commentaire(s)|

Fini le temps des boissons protéinées, énergétiques ou encore hypotoniques… La nouvelle boisson dopante des athlètes américains : le lait maternel, riche en protéines et vitamines. Si on sait que le lait maternel est l’aliment idéal pour le nouveau-né, il serait aussi un mets de choix pour les sportifs !



Aux Etats-Unis, cet aliment serait de plus en plus recherché dans le milieu du sport. Le but : booster son énergie. Cette pratique, qui faisait déjà parler d’elle il y a quelques années, se répand dans les salles de sport, et toucherait même les grands athlètes d’après le journal suisse Le Matin Dimanche. Déjà en 2014, Anthony, sportif dans le Queen à New york, expliquait au site The Cut : "Cela me donne une énergie incroyable. Je ne crois pas réellement aux produits énergisants et aux stéroïdes, et à toutes ces ordures. Je veux des produits bio, des dons de Dieu, et si des mères souhaitent se débarrasser de leur lait, je suis preneur."



Une pratique interdite



Des mesures strictes encadrent la gestion des lactariums. Les stocks sont en effet réservés aux bébés. Ces adeptes soucieux de sculpter leur corps font donc leur commande via le net, ignorants les risques possibles des maladies transmises par le lait maternel comme le VIH, les hépatites…Côté tarifs, les prix varient entre 2 et 3 dollars sur les différents sites.



Les bienfaits du lait maternel



Constitué d'oligosaccharides, nutriments ou encore d’acides gras essentiels, le lait maternel répond parfaitement aux besoins du nouveau-né. D’ailleurs, un allaitement exclusif est recommandé par les professionnels et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) durant les six premiers mois de vie.



Si aujourd’hui, les accros aux salles de sports sont aussi intéressés par ses bienfaits, cette pratique ne se base pas sur des preuves scientifiques. Et sans aller jusque là, sachez qu’il est possible d’utiliser le lait maternel pour les maux quotidiens. En effet, il est efficace pour diminuer les symptômes de l'eczéma, le rhume et accélère la cicatrisation de petites brûlures ou plaies.



Rappelons également qu’en août 2017, des chercheurs suédois révélaient que le lait maternel pourrait bien contenir une protéine capable d’éliminer des cellules cancéreuses et ouvrir la voie d’un nouveau traitement. Et à ce jour, l’intégralité des composants du lait maternel n’ont pas encore été identifiés. En somme, il s’agit d’un véritable aliment miracle !















afriquefemme.com

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos