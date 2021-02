Le leader du parti Jengu Tabax en deuil : Boubacar Camara a perdu hier son père Boubacar Camara, le président le Parti de la Construction et de la Solidarité PCS/ Jengu Tabax est en deuil. Son père, Mouhamadou Moustapha Kamara, nous a quitté hier.

Rédigé par leral.net le Lundi 1 Février 2021 à 09:04 | | 0 commentaire(s)|

Mouhamadou Moustapha Kamara sera inhumé, dans la sobriété ce lundi à Fatick et tout se fera dans l'intimité familiale en raison de la pandémie de Covid-19, selon nos frères de seneweb.



Au le leader de la coalition Tabax, Boubacar Kamara touché par cette triste nouvelle, à ses parents et proches leral.net exprime sa vive compassion. Par la Gräce de DIEU que le paradis soit sa nouvelle demeure.



