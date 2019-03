Le lieu de la prestation de Macky Sall (enfin) connu

Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Mars 2019 à 07:43 | | 0 commentaire(s)|

Le Président Macky Sall, réélu pour un second mandat à 58,26%, va prêter serment, le 02 avril prochain, dans la nouvelle ville de Diamanido. Ce sera plus exactement à la Gare des gros porteurs qui abrite en même temps le marché d’intérêt national, selon « Les Echos » et L’Observateur.



Ce dernier souligne d’ailleurs qu’une visite de « reconnaissance » a été organisée hier sur le site par les services de sécurité du Palais, l’équipe Com’ de la Présidence de la République et le service du Protocole.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos