Le lutteur Saloum-Saloum arrêté pour viol et trafic de cocaïne

Le célèbre lutteur Saloum-Saloum alias Saliou Samb a été encore arrêté pour trafic de drogue. Et ce pour la quatrième fois depuis 2014.



Une cliente âgée de 24 ans s’est rendue à son domicile sis aux HLM pour acheter une « dose » de cocaine à 25.000 FCFA. Elle est ainsi restée chez Bébé Saloum-Saloum jusque tard dans la nuit.



C’est à ce moment, rapporte Libération, qu’il fit comprendre à la trafiquante de drogue que la dose de 25.000 FCFA est maintenant passée à 90.000.



Ensuite, il lui a proposé une partie de jambes à l’air pour solder son compte. Mais la cliente refuse, Bébé Saloum-Saloum jette sur elle avant de la tabasser.



Pis, le lutteur séquestre sa cliente, lui déchire ses habits et la viole au moins à deux reprises.



« Libérée » de son ravisseur, elle se rend à la Police des HLM pour déposer sa plainte. Lorsque les policiers ont effectué une descente au domicile du lutteur, ils ont découvert des personnes dont quatre femmes en train de consommer de la cocaïne. Ils ont été tous arrêtés.

Senenews

