Le lycée de Djilas enregistre 6 nouvelles classes

Mardi 10 Septembre 2019

C'était une vieille doléances des élèves ,professeurs et parents d'élèves que l'homme d'affaire Marcel Diagne natif de la commune de Djilas vient de réaliser en construisant 6 nouvelles classes, 2 classes de secondes ,2 classes de premieres ,et 2classes de terminales un geste qui va soulager des milliers d'élèves qui allaient souvent a diofior ou Fimela pour continuer le cycle secondaire . Avec la construction de ses nouvelles salles de classe les résultats scolaires de la commune Djilas vont connaître une hausse surtout concernant les différents examens de fin d'année. Marcel Diagne aussi donné 300 livres une manière d'appeler les élèves à se documenter et à fréquenter les bibliothèques

