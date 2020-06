Le lycéen El Hadji Malick Diallo a écopé d’1 mois ferme, en sus d’une amende d’un million de francs CFA La sentence est tombée. Le juge du tribunal des flagrants délits de Dakar a rendu son verdict dans l’affaire des sextapes impliquant des mineurs. Tous n’ont pas eu le même sort.



Le lycéen El Hadji Malick Diallo a écopé d’1 mois ferme, en sus d’une amende d’un million de francs CFA. Lors du procès, le parquet avait requis 6 mois ferme contre lui. L’autre lycéen Amadou Matar a écopé de 2 ans dont 1 mois ferme et d’une amende d’un million de francs CFA. Quant au troisième lycéen en l’occurrence Thierry Lopez, il a été relaxé par le juge d’instance. Itou pour le réceptionniste de l’appartement des Maristes, Ousseynou Konté.



L’autre réceptionniste, c’est-à-dire celui de la cité Keur Gorgui, en l’occurrence Tony Hervé Gomis alias Thierno, il a été condamné à 2 mois avec sursis et une amende de 50 mille francs CFA. Il faut rappeler que les mineurs impliqués dans cette affaire qui a défrayé la chronique, seront jugés vendredi prochain. Leur procès a été renvoyé pour la production des vidéos.











