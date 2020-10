Le maçon se transforme en voleur à ses temps perdus

Le maçon A. Diack croupit en prison pour vol. Le quidam, adepte de Bacchus, a dérobé une bonbonne de gaz appartenant au sieur M. Diallo à la zone de captage avant de tenter de se fondre dans la nature, informe L'As.



Mais il a eu la malchance de tomber sur une patrouille de la police de Grand Yoff. A. Diack est mis aux arrêts. Et il a fallu quelques minutes seulement pour que sa victime se pointe et reconnaisse son objet volé. Conduit au poste de Police, A. Diack a reconnu les faits en prétextant son état d’ébriété. Toutefois sa victime n’a pas voulu porter plainte. Malgré cela, A. Diack a été déféré au parquet pour vol.

