Le magistrat Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly installé comme membre du Conseil constitutionnel

Le président du Conseil constitutionnel Mamadou Badio Camara a procédé lundi à l’installation de Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly, comme nouveau membre de cette institution, saluant « les qualités professionnelles, morales et humaines » du magistrat à la retraite avec qui il a longtemps cheminé.



Le juge Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly a été récemment nommé par décret présidentiel membre du Conseil constitutionnel, en remplacement de l’administrateur Abdoulaye Sylla, démissionnaire, a rappelé Mamadou Badio Camara en procédant à son installation dans les locaux de la Cour suprême.



« Après vous avoir tant sollicité, l’État vous invite à nouveau à servir. Il ne doute point que c’est avec détermination et engagement que vous répondez à son appel », a dit le président du conseil constitutionnel.



S’adressant au nouveau membre du Conseil constitutionnel, Mamadou Badio Camara a tenu à rappeler: « votre carrière et votre personnalité attestent votre capacité à le relever car elles témoignent d’un juriste ouvert à tous les souffles du savoir, d’un humaniste imprégné des valeurs et de la culture de son temps et de sa société ».



Il ajoute : » la fonction de juge constitutionnel exige, en effet, un dévouement particulier d’hommes et de femmes qualifiés, dont le rôle consiste à assurer l’équilibre entre les différents Pouvoirs délégataires de la souveraineté populaire, à garantir la protection des libertés fondamentales et à assurer la transparence des élections nationales : présidentielles, législatives et référendaires ».



Au regard du parcours de Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly, indique le président du Conseil constitutionnel, « cette nomination n’est point une promotion, pour un magistrat qui a occupé la fonction éminente de Premier président de la Cour suprême, Chef de la Compagnie judiciaire, mais une nouvelle mission de la plus haute exigence à laquelle votre cursus et vos qualités intellectuelles et morales vous ont prédestinés ».



Né en 1954 à Sokone, Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly a commencé sa carrière de juge à Thiès, à sa sortie de l’Ecole nationale d’administration et de la magistrature (ENAM) en 1981, après une maîtrise en droit à l’université de Dakar, en 1979, a rappelé Mamadou Badio Camara.



Il a été le magistrat le plus ancien de la Cour, et au poste le plus élevé, ayant passé 16 des 40 années de sa carrière de magistrat à la Cour de cassation puis à la Cour suprême. Il est reconnu comme un grand juriste polyvalent, maîtrisant à la fois les procédures, le droit civil, le droit pénal et le droit social, peut-on lire sur son profil, publié sur le site internet des Cours suprêmes judiciaires francophones.



Voici sa composition actuelle :



Mamadou Badio Camara, président

Aminata Ly Ndiaye, vice-présidente

Mouhamadou Diawara, membre

Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly, membre

Youssoupha Diaw Mbodj, membre

Awa Dièye, membre

Cheikh Ndiaye, membre.



