Le maire de Diawara, Kille Sakho nommé président du Conseil de Surveillance de l’ANA Porté à la tête du Conseil de Surveillance de l'Agence nationale de l’Aquaculture (ANA)) et par ailleurs, responsable politique à Diawara, le maire Killé Sakho a salué cette nomination dans un post sur sa page Facebook et a réitéré son engagement au Chef de l’Etat, qui a porté son choix sur sa modeste personne et compte accompagner sans faille sa politique de développement, pour un Sénégal meilleur.



Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Décembre 2022

Il faut noter que le maire de Diawara a été réélu avec brio, grâce à son bilan élogieux reconnu par la population dans plusieurs domaines, dont le cadre de vie, la sécurité, la jeunesse, les femmes, l’état-civil et autres.



Il a commencé son deuxième mandat sur des chapeaux de roue, en initiant un programme ambitieux de pavage de quelques endroits stratégiques de sa commune et d’autres chantiers en cours. Avec son équipe et le soutien de la population, il ne définit pas de limites à ses ambitions.

