Le maire de Mbao accusé de malversations financières

Hier lors d’une conférence de presse, les conseillers municipaux de la commune de Mbao ont soulevé un point sur la gestion du maire, Abdoulaye Pouye qu’ils accusent de malversations financières, information publiée dans le journal L’As. Selon le conseiller municipal Cheikh Gaye, le maire a annoncé avoir décaissé la somme de 25 millions FCfa destinée à aider les démunis de la commune, à raison de 250 000 FCfa par personnes pour un total de 100 personnes.



10 000 FCfa au lieu de 250 000 FCfa



Ce dernier souligne que ce montant n’a pas été distribué au nécessiteux comme prévu par la commission sociale de la municipalité et adoptée en réunion par les membres du Conseil municipal. Après vérification sur les noms et numéros de CNI enregistrés, les conseillers ont remarqué que le montant sus indiqué n’a pas été versé. Une de ses voisines dont le nom y figurait, va même révéler n’avoir reçu que 10 000 FCfa, relaie Limametti.com.



Une plainte annoncée



Les conseillers municipaux ont décidé de porter plainte contre le maire devant la Cour de Répression de l’Enrichissement Illicite (Crei).

