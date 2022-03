Le maire de Mbao et des agents à couteaux tirés : L’ex-maire Abdoulaye Pouye invité à rompre le silence

Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Mars 2022 à 15:58 | | 0 commentaire(s)|

Entre le maire de Mbao et certains agents municipaux recrutés par le maire sortant Abdoulaye Pouye, c’est la guerre. Ces agents contractuels ont été remerciés par le maire apériste Abdou Karim Sall. Le nouvel édile de Mbao a coupé leurs salaires. Les agents qui sont une centaine réclament deux mois de salaires, mais Abdou Karim Sall demande qu’ils lui montrent d’abord leurs contrats de travail. Il promet de réintégrer tout agent qui fournira un contrat de travail, renseigne L'As.



Dans ce bras de fer entre le maire Abdou Karim Sall et les agents municipaux licenciés, l’ancien maire Abdoulaye Pouye devrait rompre le silence pour éclairer la lanterne de l’opinion. Car d’aucuns sont en train de se poser des questions sur la nature des contrats qu’il avait signés pour les agents. S’agit-il de contrats fictifs ? En tout cas, c’est tout comme, puisqu’aucun de ces agents remerciés n’a brandi jusque-là un contrat de travail. Les populations de Mbao espèrent que leur ex-maire rompra le silence.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook