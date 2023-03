Le maire de Meouane sur la Présidentielle de 2024: «Pas question de confier ce pays à des apprentis»

Le maire de Méouane, Cheikh Tidiane Sall, a organisé une grande fête pour les femmes de la commune, à l’occasion de la journée du 8 mars. Au cours de cette manifestation, les femmes de Méouane ont fait de la candidature du Président Macky Sall en 2024 une exigence. «C’est tout à fait naturel que les femmes de Méouane demandent un nouveau mandat pour le Président Macky Sall. Depuis mon arrivée à la tête de la commune, toutes les lignes bougent à tous les niveaux. Elles savent pertinemment que tout ce que j’ai fait, je l’ai tiré de la bénédiction des pouvoirs conférés par le président de la République», a déclaré le maire.



Pour Cheikh Tidiane Sall, mentionne L'As, la candidature de Macky Sall en 2024 constitue une exigence, face à d’autres prétendants qui n’ont aucune expérience. «On ne doit pas s’arrêter en si bon chemin. Ce serait hasardeux de freiner cet élan, au moment où le Sénégal sort carrément du trou pour atteindre le sommet. Nous avons longtemps vécu dans la pénombre, dans les vallées, dans les basfonds ; aujourd’hui, nous sommes en train de grimper et commençons même à humer l’air de l’extraordinaire joie de l’émergence. Pour rien au monde, nous n’allons confier les rênes du pays à des apprentis qui vont gâcher cette lueur d’espoir, ce bonheur qui pointe à l’horizon», a martelé le Directeur du Centre des Œuvres Universitaires et Sociale de Thiès (CrousT) Au niveau local, souligne le sieur Sall, des pas de géant ont été faits dans le domaine de l’électrification, des pistes rurales, des financements, de l’hydraulique rural, des infrastructures sociales de base. «Pour toutes ces raisons, les femmes et les populations de façon générale sont très satisfaites. Donc, c’est légitime qu’elles demandent un autre mandat au Président Macky Sall. C’est pourquoi elles ont validé sa candidature et l’ont même déjà élue pour un second quinquennat», affirme l’édile de Méouane.



Aux yeux de Cheikh Tidiane Sall, la journée internationale du 8 mars a été un bon prétexte pour célébrer les femmes de la commune de Méouane, dans une grande communion et en parfaite symbiose entre toutes les couches de la population. Dans chacune des 7 zones de la commune, les femmes ont reçu une balance et une machine électrique pouvant broyer par heure jusqu’à 200 kg de mil, maïs, café, etc. Par ailleurs, le maire demande à l’Etat d’aider les femmes à s’autonomiser davantage. «Elles ont démontré des compétences avérées dans la vannerie, la fabrication de savon, de l’eau de javel, la transformation des céréales», indique Cheikh Tidiane Sall qui renseigne que le ministre de l’Artisanat et de la Transformation du Secteur Informel a beaucoup fait pour la commune en y convoyant à plusieurs reprises une formatrice.



Au-delà de ces aspects, il a annoncé des initiatives pour pousser certaines femmes vers l’agriculture, à travers la mise à disposition de mini-forages et de lopins de terre, l’objectif étant de développer la collectivité territoriale à travers d’abord les ressources propres, avantle soutien de qui que ce soit. «Toute cette stratégie repose sur un choix opéré dès le début et qui est en train de donner des résultats. Il s’agit de la politique de développement, pour aller vers une véritable autonomisation des femmes, une indépendance financière bâtie sur le socle d’une création durable de richesses», souligne le maire de Méouane, Cheikh Tidiane Sall.