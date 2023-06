Le manque de quittances de contravention de la police de Dakar-Plateau suscite des préoccupations Selon les témoignages de Mr. D , un résident de Dakar Plateau, la police locale fait face à une pénurie de quittances pour les contraventions de simple police. Cette situation engendre des difficultés pour les conducteurs qui souhaitent régulariser leur situation après avoir été verbalisés. L'un des cas les plus récents concerne une personne ayant reçu une contravention pour défaut de port de ceinture de sécurité.



Lundi 12 Juin 2023

Dans un souci de respecter la loi, cette personne a entrepris un véritable parcours du combattant pour s'acquitter de son amende. Après avoir été informée qu'elle devait se rendre à la police centrale pour effectuer le paiement, elle a dû se déplacer jusqu'à cet établissement. Une fois l'amende payée, elle s'est retrouvée confrontée à une autre problématique : récupérer son permis de conduire. Cette démarche supplémentaire l'a contrainte à retourner à la police de Dakar Plateau.



Cette situation met en évidence un problème plus large concernant l'accessibilité des quittances pour les amendes forfaitaires. Il est essentiel que l'État et le Trésor public veillent à ce que ces documents soient disponibles dans toutes les administrations de police compétentes. En effet, de nombreuses personnes préfèrent payer directement au Trésor public, mais si elles empruntent cette voie, elles se retrouvent confrontées à de nombreux problèmes et tracas administratifs.



Il est donc primordial que le directeur de la police prenne des mesures pour remédier à cette situation et garantir que les quittances de contravention soient disponibles dans tous les commissariats. En particulier dans un pays où une certaine animosité existe entre une partie de la population et les forces de l'ordre, il est crucial d'éviter tout malentendu ou frustration supplémentaire lié à des problèmes administratifs.



Il est à espérer que les autorités compétentes prendront rapidement des mesures pour résoudre ce problème et faciliter les démarches des conducteurs désireux de se conformer à la loi. La disponibilité des quittances de contravention contribuera à renforcer la confiance entre la population et les forces de l'ordre, ainsi qu'à garantir une application équitable des règles de circulation dans la capitale sénégalaise.



