Le marché Castors fermé depuis ce matin : des commerçants récalcitrants interpellés Le célèbre marché de Castors de Dakar est fermé depuis ce mardi matin jusqu’au 4 mai prochain. Ce, pour permettre aux autorités sanitaires de nettoyer et de désinfecter les lieux en cette période de covid-19. Mais plusieurs commerçants récalcitrants se sont présentés sur les lieux, malgré la sommation qui leur a été servie, prétextant détenir des produits périssables. Mais les agents municipaux, aidés par les forces de l’ordre ont été intransigeants. Plusieurs de ces commerçants ont été interpelés et leurs produits acheminés au commissariat de Dieuppeul, selon la Rfm.

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Avril 2020 à 13:50 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos