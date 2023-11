Le marié tue sa femme, sa belle-mère, sa sœur, un invité et se donne la mort

Un événement festif s’est transformé en cauchemar samedi dernier en Thaïlande, lorsque Chaturong Suksuk, un jeune homme de 29 ans, a tragiquement tué sa femme, sa belle-mère, sa sœur, ainsi qu’un invité lors de la célébration de son mariage.



Les faits se sont déroulés dans le nord-est du pays, et selon la police thaïlandaise, Suksuk aurait utilisé une arme qu’il avait légalement achetée l’année précédente. Ancien militaire et athlète paralympique prometteur, Suksuk a ouvert le feu pendant la fête, semant la terreur parmi les invités. Après son acte meurtrier, il a mis fin à sa propre vie.



Les autorités ont indiqué que Suksuk était « assez ivre » au moment des faits. L’arme et les munitions utilisées dans le crime, avaient été obtenues légalement, en raison du statut militaire précédent de Suksuk. La police a ouvert une enquête pour déterminer les motivations derrière ces meurtres.



Bien que des témoignages indiquent des disputes entre le couple pendant la célébration, la police reste prudente quant à la véracité de ces informations, qualifiant ces spéculations de simples rumeurs. Chaturong Suksuk et sa femme, Kanchana Pachunthuek (44 ans), étaient ensemble depuis trois ans. Suksuk, amputé de la jambe droite, avait trouvé une nouvelle vocation en tant qu’athlète paralympique, remportant même la médaille d’argent en natation aux Jeux paralympiques de l’Asean, en Indonésie, l’année dernière.



Cette tragédie a ébranlé la communauté locale et soulève des questions sur les enjeux entourant la santé mentale, la violence conjugale et l’accès aux armes à feu. Les autorités thaïlandaises espèrent résoudre cette affaire rapidement, tout en cherchant à comprendre les facteurs qui ont conduit à ce dénouement choquant.









