Le message d’adieux de Courtois à son ancien club

Après quatre ans comme gardien de Chelsea, Thibaut Courtois défendra désormais les buts du Real Madrid. Mais avant de rejoindre la capitale espagnole, l'international belge a tenu à adresser une lettre d'adieux aux supporters des Blues sur son compte Instagram.



"Avec ces quelques mots, j'aimerais exprimer toute ma gratitude après les quatre années fantastiques qui viennent de s'écouler. Chelsea aura toujours une place spéciale dans mon cœur ( … ). J'ai réalisé un rêve de gosse en jouant en Premier League, et je suis très fier d'avoir pu remporter deux championnats, une League Cup et une FA Cup".



"Me rapprocher de mes enfants a beaucoup pesé dans ma décision"



Dans ce message, le gardien de 26 ans explique également l'une des raisons principales qui l'ont poussé à rejoindre le Real. "J'aimerais également remercier les supporters de leur soutien pendant toutes ces années. Et j'espère qu'ils comprendront que de me rapprocher de mes enfants, a beaucoup pesé dans ma décision."



Prêté trois ans à l'Atlético de Madrid entre 2011 et 2014 par les Blues, Thibaut Courtois a en effet fondé sa famille en Espagne. Quelques heures plus tard, le gardien belge a décidé de supprimer son message. Peut-être en raison de certains commentaires déplacés, ou plus certainement, en raison du fait que le transfert vers Madrid n'est pas encore finalisé à 100%.















Rmc