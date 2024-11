Le message de Julien Potron sur Linkedin / Scandale Lompoul ERAMET-GCO au Sénégal : La saga continue ! PDG de Nadji.Bi Sénégal et lauréat du prix Innovation Challenge du PNUD, doté dune bonne expérience de pilotage d'un « écovillage intelligent », Julien Potron s’est prononcé sur Linkedin, sur le « Scandale Lompoul ERAMET-GCO », une société sénégalaise contrôlée à hauteur 10 % par l’État du Sénégal et à 90 % par la société TiZir, qui, depuis 2018, est détenue à 100% par le groupe Eramet.

« Saluons l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (Comité national ITIE Sénégal), pour le travail de fonds qu'il fait pour le bien du #Sénégal ! Le travail de ce comité est colossal et permet de mieux contrôler les agissements des secteurs miniers, pétroliers et gaziers au Sénégal. » Dit-il à l’entame de son message que voici :



En demandant aux entreprises extractrices de partager leurs données, il est possible, en faisant quelques légères analyses, de mieux comprendre les pratiques et les stratégies de ces entreprises dans notre pays.



Mais aussi et surtout, de déceler des irrégularités concernant le paiement des droits, impôts, taxes et autres redevances dues.



À ce sujet, je reviendrai peut-être avec vous, sur le Rapport de la Cour des Comptes publié en début d'année et indexant certaines entreprises du secteur.



Le Rapport 2022 de l'ITIE est un cas d'école, car comme tous les rapports précédents, il révèle des choses très intéressantes. Vous le trouverez ici : https://lnkd.in/eh4_E7NU



Nous attendons d'ailleurs avec impatience, le prochain Rapport 2023, qui devrait arriver dans quelques semaines, pour le décortiquer comme il se doit.



L'annexe 7 des rapports de l'ITIE, concerne en général les "Paiements sociaux volontaires".



Les dons volontaires à la communauté que les entreprises minières déclarent avoir effectué, souvent au bénéfice des populations voisines de ces mines.



Je propose aujourd'hui, un petit exercice à tous nos jeunes en formation à l'Ecole nationale d'Administration du Sénégal (ENA), ainsi qu'à nos juristes et journalistes en herbe. Vous pouvez débattre et échanger vos réponses en commentaire si vous en avez envie ?



Voici le document source :

https://lnkd.in/eiXvxBKj



Question numéro 1:

- Quel est le rapport entre l'Association des Cochets de Dagana et la Mine GCO de Eramet ?

=> Indice : l'Association des Cochets de Dagana est située à près de 250 kilomètres de la Mine GCO.



Question numéro 2 :

- La réponse trouvée à la Question numéro 1, est-elle conforme à la Charte Éthique du groupe ERAMET ?

=> Document support : Charte Ethique du groupe ERAMET :

https://lnkd.in/eaemszDF



Questions Bonus (pour celles et ceux qui ont plus de temps) :

- Trouvez au moins 10 éléments questionnables sur les déclarations de ERAMET-GCO dans chaque rapport ITIE publié jusqu'à ce jour ?

=> Indice : il y a beaucoup plus que 10 éléments dans chaque rapport 😉



Si vous n'arrivez pas à répondre aux questions posées, n'hésitez pas à demander de l'aide à un ami.



Si vous voulez plus d'exercices, n'hésitez pas à écrire "Moratoire Lompoul" en commentaire 👌



PS : Quels sont vos pronostics quant à la date où le moratoire sur cette mine sera décrété !



Bonne journée ensoleillée à toutes et à tous et que vive la justice au Sénégal et en France.



