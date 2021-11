Le message fort de Adji Sarr à Miss Fatima Dione Dans un bel état de forme, avec un langage responsable, Adji Sarr, victime de viol et d'abus sexuels, apporte son soutien à Fatima Dione, Miss Sénégal 2020, également victime de la même monstruosité. C'est une sorte de pied de nez à toutes celles et ceux qui lui avait tourné le dos, en février 2020. Décidément, 2020 fut une année bien singulière pour certaines de nos nymphes !

Regardez le message.

Rédigé par leral.net le Dimanche 21 Novembre 2021 à 21:09



