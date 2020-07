Le meurtrier de sa fille condamné à perpétuité : le père de Bineta Camara enfin soulagé Le verdict est tombé, hier. Le juge de la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Tambacounda a infligé la réclusion criminelle à perpétuité à Pape Alioune Fall, 34 ans, menuisier ébéniste, reconnu coupable du meurtre de Bineta camara. Le père de la victime soulagé, se dit enfin libre. Voici son message

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Juillet 2020 à 11:29 | | 0 commentaire(s)|

« Je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu. Remercier tous les Sénégalais où ils se trouvent avec à leur tête le chef de l'Etat Macky Sall. Toute la population de Tambacounda, les autorités religieuses, hommes politiques, mouvement de jeunesse… qui se sont fortement mobilisés pour soutenir ma famille et dire plus jamais ça. Il fallait donner un exemple à toutes les personnes malintentionnées, sanctionner sévèrement les coupables. ce que la justice a fait. Et cette peine doit servir d'exemple et envoyer un signal fort aux malfrats à travers le pays.



D'autres personnes malintentionnées qui ont commis des crimes graves pourraient eux aussi faire face à la justice. Aujourd’hui, le calvaire du peuple sénégalais, particulièrement les femmes qui s’étaient mobilisées dès le début de cette affaire et qui attendaient tant le verdict, prend fin avec la condamnation à perpétuité de l'auteur des faits, redonnant de l'espoir aux autres victimes partout au Sénégal.



Aujourd'hui, je me sens enfin libre. nous n'avons rien réclamé car notre fille vaut mieux que tout dommage et intérêt. c’est un message que nous envoyons à toutes les victimes de personnes malintentionnées. La lutte contre l’impunité va continuer réellement. cette fois, le point est vraiment final à Tambacounda. Je remercie Mes Moussa Sarr et Sayba Danfakha qui ont défendu le dossier gracieusement».



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos