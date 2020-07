Le ministère de l’Emploi, de la Formation professionnelle et de l’Artisanat épinglé par l’IGE

Rédigé par leral.net le Mardi 14 Juillet 2020 à 16:19 | | 0 commentaire(s)|

« Au ministère de l’Emploi, de la Formation professionnelle et de l’Artisanat, il a été constaté la suppression de la direction de l’Intensification de la main d’œuvre et de la direction de la direction de l’insertion professionnelle. Qui ne sont ni évoquées ni dans le décret n 2019-769 du 8 avril 2019 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la présidence de la République, la Primature et les ministères, ni dans son décret abrogatif », lit-on dans le rapport 2018-2019 de l’IGE.



Ces deux directions, indique le document avaient été crées par le décret n 2017-1564 du 5 septembre 2017 portant le même objet.

Leral.net



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos