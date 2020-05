Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr alerte: "L'épidémie ne faiblit pas au Sénégal, elle a quintuplé en 30 jours"

Le ministre de la Santé et de l'Action sociale est le premier orateur du point mensuel sur la situation de l'épidémie de Covid-19 Au Sénégal. Abdoulaye Diouf Sarr a alerté sur la progression agressive de la maladie. " L'épidémie ne faiblit pas au Sénégal. En 30 jours, le nombre de cas positifs a quintuplé. De 190 cas au 02 avril, on est à ce jour à 1114 cas ", a-t-il annoncé.



Le ministre de la Santé annonce également une nouvelle stratégie de lutte qui consistera à un traitement en dehors des hôpitaux des cas asymptomatiques.







