Le ministre Alioune Sall en visite dans les centres numériques : Une impulsion vers la souveraineté numérique Le nouveau ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, a entrepris ce lundi 29 avril 2024, une visite des centres numériques de Colobane, Technopôle de Pikine et le Data center de Diamniadio.

Cette démarche vise à établir un contact direct avec le personnel et le Directeur général, Cheikh Bakhoum, qui se dit prêt, avec son équipe, à accompagner les nouvelles autorités, pour atteindre la souveraineté numérique.



Le ministre a exprimé sa satisfaction quant aux ressources technologiques déjà en place. Cela prouve que " nous ne partirons pas de zéro, pour impulser la vision du président de la République Bassirou Diomaye Faye, sur la souveraineté numérique ", a déclaré le nouveau ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique.



