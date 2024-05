Le ministre Mabouba Diagne lance la 24e Fiara :«Notre agriculture est tributaire du changement climatique»

Le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage, a ouvert, ce lundi, la 24e édition de la Foire internationale de l’agriculture et des ressources animales (Fiara). C’est vers 18h que Mabouba Diagne a entamé la visite des différents stands du Centre international du commerce extérieur du Sénégal (Cices). Cette année, le thème porte sur «La souveraineté alimentaire face aux changements climatiques».



« Cela montre que notre agriculture est tributaire du changement climatique et que nous devons nous soucier davantage du principe de l’économie circulaire et du développement durable », a-t-il déclaré.











Bes Bi