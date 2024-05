Le ministre Mabouba Diagne lance la 24ème Fiara :«Notre agriculture est tributaire du changement climatique»

Le ministre de l’Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l’élevage a ouvert, ce lundi, la 24ème édition de la Foire internationale de l’agriculture et des ressources animales (Fiara). C’est vers 18h que Mabouba Diagne a entamé la visite des différents stands du Centre international du commerce extérieur du Sénégal (Cices). Cette année, le thème porte sur «La souveraineté alimentaire face aux changements climatiques».



«Cela montre que notre agriculture est tributaire du changement climatique et que nous devons nous soucier davantage du principe de l’économie circulaire et du développement durable», a-t-il déclaré.



Bes Bi