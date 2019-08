Le ministre de la Justice répond à Guy Marius Sagna: « l’administration pénitentiaire a ses règles » Le ministre de la République, Malick Sall, n’a pas perdu du temps pour répondre à Guy Marius Sagna, qui a dénoncé les conditions carcérales « inhumaines », dans une lettre qu’il a adressée au directeur de l’Administration pénitentiaire.

Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Août 2019

« L’administration pénitentiaire à ses règles. J’ai moi-même reçu la lettre, l’administration sera saisie et elle répondra », a simplement déclaré le Garde des sceaux, lors d’une visite, ce vendredi, au pavillon spécial de l’hôpital Le Dantec, dans des propos relayés par la RFM.



Et d’ajouter, « mais comme il a de bonnes relations avec l’administration pénitentiaire, au regard de la teneur de sa lettre, je suppose donc qu’il est bien traité ».

