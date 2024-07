Le ministre de la Micro finance accuse Bougane d’être un milliardaire créé par l’Etat

C’est extrêmement grave que le ministre de la micro finance justifie la mal gouvernance en disant que chaque régime vient avec ses hommes d’affaires pour les rendre riches par le petit poucet. Alioune Dione a répété cette phrase à plusieurs reprises devant Maïmouna Ndour Faye, qui essayait de lui rappeler que les entreprises de Bougane Gueye Dany, dont Dakkor, avaient des marchés privés de grande envergure sur le plan national, régional, et sous-régional, mais le ministère de la micro finance ne voulait rien entendre. Alioune Dione a affirmé que le mérite de Bougane Gueye Dany est d’avoir été aidé par l’Etat pour avoir sa fortune.



Ce même ministre a osé dire que ce qu’il a fait comme réalisations dans son ministère en trois mois, personne ne l’a jamais fait au Sénégal.



Monsieur le ministre, qu’avez-vous fait en trois mois ?



Dans la même émission, le ministre de la micro finance continue en agressant Bougane Gueye Dany, leader de la coalition « Geum Sa Bopp » par rapport au parrainage que sa coalition n’a pu obtenir sous le régime de Macky Sall.



Pour rappel, Bougane Gueye Dany et sa coalition ont toujours eu le parrainage sur le terrain avec plusieurs méthodes de collecte et un travail de terrain béni par des stratégies au vu et au su de tous. Plusieurs candidats recalés ont rejoint Bougane pour dénoncer les magouilles issues du logiciel de parrainage ainsi que la liste électorale.



En réponse à la difficulté du nouveau régime de gober leur farouche opposant, Alioune Diop, membre éminent de la coalition « Geum Sa Bopp » se prononce : « Nous n’avons plus de grand homme, mais des petits qui grenouillent et sautillent de droite et de gauche avec une sérénité dans l’incompétence. Le président Bougane ne peut pas être votre alter ego car il a réussi là où vous avez échoué. En tant qu’ingénieur de formation et spécialiste des questions de développement, de politique économique, votre parcours ne se limite qu’à des écrits.



Où étiez-vous lorsque la population avait un besoin crucial de ses enfants dans les domaines de l’emploi et du développement social ? La personne que vous prétendez ne pas être votre égal est, en réalité, un acteur majeur du développement économique et social, ayant créé de nombreux emplois pour les Sénégalais. Il a également été un pionnier dans l’introduction du mobile money au Sénégal, révolutionnant ainsi les services financiers. De plus, il s’est engagé dans de nombreuses causes et luttes pour le bien-être de ses concitoyens.



Vous avez tout à fait raison de dire qu’il n’est pas votre égal. En effet, ses réalisations et son impact sur la société sénégalaise parlent d’eux-mêmes, démontrant un engagement concret et des actions tangibles dans le social et pour le progrès du pays. Il ne peut être votre égal, car nous constatons un vide total dans votre parcours. »



(Par Alioune Diop, membre éminent de la coalition « Geum Sa Bopp »)



Senego