Le ministre de la Pêche a procédé à la pose de la première pierre de la Maison des pêcheurs de Ngor Le ministre de la Pêche et de l’Economie maritime, Oumar Guèye a présidé hier samedi, la cérémonie de pose de la première pierre de la Maison des pécheurs de Ngor. A cet effet, le ministre a remis 2 embarcations moteurs ainsi que des matériels de pêche destinés aux femmes pêcheuses et plongeuses de Ngor. Le coût global du matériel remis aux femmes du secteur dépasse les 166. 000 000 de F Cfa.

Le ministre de la pêche Oumar Guèye semble comprendre les maux des pêcheurs et femmes plongeuses de Ngor. Ainsi, dans une ambiance de fête et de tradition, il a remis un lot de matériel d’un coût global de 166 000 000 F Cfa aux femmes du secteur, notamment des localités de Ngor, Yoff, Betenty, Kafountine, Niodior, Ndagane Sambou, Dionewar et Bassoul.



Les deux GIE de femmes plongeuses de Ngor, bénéficient également de deux embarcations en fibre de verre motorisées et d’un lot de matériel constitués de 1341 articles.



L’infrastructure dont la pose de la première pierre est effectuée, est d’un coût de 100 000 000 F Cfa, et offrira aux pcheurs un cadre de travail, d’échange et de renforcement des capacités.



Selon le ministre, la Maison des pécheurs sera composée comme suit : un bloc de bureau pour l’administration du GIE interprofessionnel, le monitoring, les statistiques, et le contrôle des activités sur le site de Ngor.



Il aura aussi un bloc sanitaire, un abri de 144 mètre carrés pour pirogues, moteurs avec deux issues de secours, une infirmerie, entre autres.



L’importance du secteur de la Pêche



La pêche est un secteur important pour le développement de l’économie d’un pays. Pour le ministre, « la pêche contribue pour 3, 2% au PIB. Elle assure plus de 70% des apports en protéines d’origine animale aux populations, avec une consommation par habitant estimée à 29,9kg par an, contre une moyenne mondiale de 19kg par habitant/an ».



Il ajoute aussi que « la pêche génère plus de 60 000 emplois directs et indirects et constitue depuis 2015, le première poste d’exportation avec 244 milliards F Cfa en fin décembre 2017, soit 19,05% des exportations du Sénégal ».











Thierno Malick Ndiaye

