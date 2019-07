Le ministre de la justice sur l’arrestation du journaliste Adama Gaye : « j’assume ! » Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Malick Sall dit assumé «toute sa responsabilité» sur l’arrestation du Journaliste, Adama Gaye, arrêté pour des publications sur Facebook jugées diffamatoires, injurieuses et offensantes à l’endroit du président de la République.

Rédigé par leral.net le Mardi 30 Juillet 2019 à 22:56 | | 0 commentaire(s)|

«Dans cette affaire, dite d’Adama Gaye, j’assume toute ma responsabilité. Je ne peux, personnellement, en tant que Garde des Sceaux, voir un individu, par ses écrits, ses déclarations, passer son temps à insulter celui qui incarne l’institution la plus sérieuse, la plus en vue de notre Etat: le président de la République. J’assume toute ma responsabilité», a déclaré le ministre de la justice en marge d’un séminaire organisé par la Cour Suprême sur la petite côte



Il prévient également que, la «justice ne permettra et n’autorisera quiconque, quel que soit son statut, de fouler au pied les fondamentaux de la République, de fouler aux pieds les institutions». Car, dit-il, «des institutions faibles, des institutions banalisées ouvrent la voie à la déstabilisation.»

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos