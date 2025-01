Le ministre du Tourisme promet des mesures pour renforcer la sécurité des hôtels et des touristes après une attaque à Pointe Sarène Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mountaga Diao, a déclaré à l'Agence de Presse Sénégalaise (APS) que toutes les mesures nécessaires seront prises pour garantir la sécurité des hôtels et des touristes, à la suite de l'attaque militaire s'est produite à l'hôtel Riu Baobab de Pointe Sarène, dans la nuit de samedi à dimanche.

Lors de cet incident, des malfaiteurs encagoulés, armés de coupé-coupé et d'un fusil, ont pénétré dans l'établissement hôtelier, menotté des employés et emporté un butin de 12,1 millions de francs CFA. Les images de vidéosurveillance montrent les assaillants s'introduisant dans la caisse et tentant de forcer une armoire contenant de l'argent.



Au terme d'une rencontre avec les responsables de l'hôtel, le ministre a affirmé : « Les autorités vont prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des hôtels et des touristes […]. Que ce soit (avec) le ministère de l'Intérieur ou celui des Forces armées, toutes les dispositions nécessaires seront prises pour renforcer le dispositif sécuritaire. »



Il a également souligné que ce type d'incident ne devait plus se reproduire : « Ce qui est certain, c'est que cela ne va plus se répéter, car ce n'est pas en ce moment que la saison touristique va s'arrêter. . »



Accompagné d'une délégation comprenant le gouverneur de la région de Thiès, Saer Ndao, et d'autres autorités locales, Mountaga Diao a annoncé plusieurs mesures pour renforcer la sécurité dans cette zone touristique. Parmi celles-ci figurent la construction prochaine d'un commissariat de police dédié au tourisme près de Pointe Sarène, ainsi que d'une station d'épuration et d'une route contournant Mbour sur 15 kilomètres.



« Nous avons pour ambition de faire du Sénégal la plus grande station balnéaire d'Afrique », a affirmé le ministre, rappelant l'importance stratégique du secteur touristique dans les politiques publiques du pays.



Mountaga Diao a également exhorté la chaîne hôtelière Riu à développer davantage son offre au Sénégal, en construisant de nouveaux établissements pour atteindre une capacité de 5 000 lits, en prévision d'événements majeurs comme les Jeux Olympiques de la Jeunesse de 2026 et la Coupe d 'Afrique des Nations.



Les responsables de l'hôtel ont apprécié cette visite et exprimé leur souhait de voir les dispositifs de sécurité renforcés pour prévenir de tels incidents à l'avenir.



