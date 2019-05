Le ministre et les 8 voitures de fonction Depuis que le Chef de l'Etat a décidé de mettre de l'ordre dans le train de vie de l'Etat, les langues commencent à se délier, relativement aux dérives dans l'utilisation des moyens de l'Etat. Et ce n'est pas ce ministre qui avait un nombre exagéré de véhicules de fonction qui dira le contraire. Selon les sources du journal "Les Echos", lors d'une passation de service, il a été découvert que le ministre en question avait à sa disposition 8 voitures de fonction. Un véritable parc automobile.



Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Mai 2019 à 10:09



