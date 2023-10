Le mois de septembre a battu un record mensuel de température, selon l’OMM

En septembre, la température moyenne en surface était de 16,38°C. Il s'agit d'une température de 0,5°C supérieure à la température du mois de septembre le plus chaud précédent, en 2020, et d'environ 1,75°C de plus pour le mois de septembre par rapport à la période de référence préindustrielle 1850-1900, selon le service Copernicus sur le changement climatique de l'Union européenne.



« Depuis juin, le monde connaît une chaleur sans précédent sur terre et sur mer. Les anomalies de température sont énormes – bien plus grandes que ce que nous avons vu dans le passé. L’étendue de la banquise en hiver en Antarctique était la plus faible jamais enregistrée pour cette période de l’année. Ce qui est particulièrement inquiétant, c’est que le phénomène de réchauffement El Niño continue de se développer, et nous pouvons donc nous attendre à ce que ces températures records se poursuivent pendant des mois, avec des impacts en cascade sur notre environnement et notre société », a déclaré le Secrétaire général de l’



« L'OMM travaillera avec ses partenaires de la communauté scientifique pour tenter de comprendre quels autres facteurs contribuent à ce réchauffement exceptionnel », a-t-il ajouté.



Des températures sans précédent



L'état provisoire du climat mondial 2023 de l'OMM sera publié au début de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP28, à Dubaï en novembre.

« Les températures sans précédent pour cette période de l'année observées en septembre - après un été record - ont battu des records d'une manière extraordinaire… À deux mois de la COP28 – le sentiment d’urgence d’une action climatique ambitieuse n’a jamais été aussi critique », a déclaré Samantha Burgess, Directrice adjointe du service Copernicus.



L'Accord de Paris adopté en 2015 fixe des objectifs à long terme pour guider toutes les nations à réduire considérablement les émissions mondiales de gaz à effet de serre afin de limiter l'augmentation de la température mondiale au cours de ce siècle à 2 °C, tout en poursuivant les efforts visant à limiter encore davantage l'augmentation à 1,5 °C, à éviter ou à réduire les impacts négatifs et les pertes et dommages associés.



Le fait qu’un mois individuel dépasse la limite de 1,5 °C ne signifie pas que nous dépasserons de manière permanente le niveau de 1,5 °C spécifié dans l’Accord de Paris, qui fait référence à un réchauffement à long terme sur plusieurs années.

https://news.un.org/fr

Source : La Terre vient de connaître le mois de septembre le plus chaud jamais enregistré – et avec une marge record, selon un ensemble de données internationales utilisé par l'Organisation météorologique mondiale (OMM) pour ses rapports de surveillance de l'état du climat mondial.

