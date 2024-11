Le mouvement ALSAR dirigé par Mamadou Racine Sy veut une inclusion pour développer le pays

Il n’était pas présent lors de la caravane de ce 30 octobre, mais ses hommes ont tenu quand même l’organiser à travers les rues des quartiers de Point E, de Amitiés (zones A et B) ainsi que Biscuiterie, Castor et Dieuppeul. Si d’aucuns ont choisi les visites de proximité, le mouvement and liggey Sénégal a préféré les caravanes sillonnant les rues de point E réputées calmes.



Un homme social…



Quant aux sympathisants, ils ont été les acteurs de cette caravane. Escortés par des motards depuis le rond-point Abdoul Aziz Sy Dabakh, ils ont distribué des flyers à tout va. Des passants, des étudiants, des gérants de restaurants et même les vigiles postés devant leur lieu de travail car le quartier dispose d’un nombre important d’institutions de finance. Ils exhortent les uns et les autres à voter pour le candidat Mamadou Racine Sy qui est un « homme bon, œuvrant dans le social et grâce à qui aujourd’hui beaucoup de jeunes travaillent ».



Du rond-point en passant par la piscine olympique, les responsables distribuent des prospectus aux voisins et chauffeurs qui traversent la zone.



Ambiance à Amitiés (zones A et B) et…



Ensuite, l’équipe a rallié le point de départ pour prendre la direction de Amitiés (zones A et B). À ce moment le soleil a commencé à rappeler ses rayons laissant la place à l’obscurité malgré les lumières au bord de la route. En parcourant les ruelles de ces quartiers les responsables expliquant aux gens les visions de leur leader. Le passage de la caravane, accompagnée des sonorisations et les motos, fait sortir les curieux de leurs maisons, les militants, entre deux pas, invitent les habitants à voter pour And liggey Sénégal.



Un groupe d’hommes joue à la belotte au jardin de la zone A. Si certains d’entre eux comprennent ceux qui leur proposent des prospectus et que promesses de soutien se font voir à travers les discussions, d’autres ont exprimé leur refus d’être filmer et surtout d’accepter le message livré. Mais cela ne décourage point, les caravaniers ont déposé des exemplaires devant des portes avant de prendre la direction de Niarry Tally.



L’ambiance a rythmé la caravane surtout avec les motards qui ont donné le ton de la sonorisation dès le debut et les pas de danse ajoutés. Lesquels ont créé des creux dans certains ventres poussant les propriétaires à se mettre quelques choses sous la dent. D’où une ruée vers la boutique d’à côté.



S’unir pour le développement du pays…



Après cet arrêt, la caravane a continué son bonhomme de chemin en direction de Grand Dakar et Niarry tally où le coordonnateur Mamadou Haby Ly a livré le message de la tête de liste. Message dans lequel Racine appelle à la cohésion sociale et l’unité car selon lui « rien ne se fait sans ces deux mots. Par ce que dit-il « nous sommes dans une démarche inclusive forte qui a des propositions à l’Assemblée Nationale pour tout ce qui peut concourir à faire du Sénégal un pays émergent ». Dans le message, le candidat explique que cela ne peut se faire que dans l’unité raison pour laquelle il invite les sénégalais à voter pour la liste ALSAR and liggey Sénégal car c’est une liste qui « n’est pas là pour faire de la politique politicienne » mais dans une « perspective de développement du pays ».



L’ardeur des militants diminue et certains nerfs commencent à se tendre et il fallait calmer les uns et autres.



La caravane a enfin fait les quartiers Castor et Dieuppeul à la recherche de voix pour élire Mamadou racine Sy député au soir du 17 novembre.



Rts