Le mouvement Gëm Sa Bopp encore interdit de conférence publique

Le mouvement « Gëm Sa Bopp » fait-il peur ? En tout cas, au rythme où vont actuellement les interdictions de manifestation, Bougane Guèye Dany et ses partisans risquent d’être considérés comme de véritables « pestiférés de la République ».



En effet, après le niet des responsables du Grand Théâtre où il voulait tenir sa conférence publique, Gëm Sa Bopp a encore reçu le refus du sous-préfet de Grand-Dakar de tenir sa manifestation ce soir à Niary-TAlly. Mamadou Mbacké Fall motive son intervention par le « désencombrement en cours sur le lieu prévu pour la manifestation » et les « menaces réelles de troubles à l’ordre public ».



Mais Bougane et Cie ne comptent pas baisser les bras. Ils se donnent encore rendez-vous samedi 11 août au terrain Khar Yalla, et le lendemain, dimanche 12 août, au terrain Acapes des Parcelles Assainies.











Les Echos