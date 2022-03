Le mouvement Leral Askan wi a appris avec soulagement l’entretien téléphonique, de ce jour, entre le Président Macky Sall et le Président Poutine en vue d’un cessez le feu en Ukraine. Le mouvement Leral Askan wi s’en réjouît et adresse ses félicitations et encouragements au Président Macky Sall pour cette heureuse initiative dans un contexte assez difficile. Force est de reconnaître que la méfiance a fini par gagner un grand nombre de chefs d’état et de gouvernement à travers le monde.



Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Mars 2022 à 16:13 | | 0 commentaire(s)|

Le mouvement Leral Askan Wi se félicite de la perpétuation de cette tradition bien sénégalaise même si le président Macky Sall porte, aujourd’hui, les habits de président en exercice de l’union africaine.

Le mouvement Leral Askan Wi se rappelle des entretiens téléphoniques entre le Président Abdoulaye wade et le Président Georges Bush sur la guerre en Irak et sur bien d’autres sujets à caractère mondial qui interpelaient l’humanité toute entière.

Au regard de l’espoir suscité par cette démarche et la disponibilité affichée par le Président Poutine d’aller vers un dialogue pour un cessez le feu, le mouvement Leral Askan wi considère que le président sall ne doit pas s’arrêter en si bon chemin.

C’est pourquoi, le Mouvement Leral Askan Wi demande au Président Macky sall d’entrer, très rapidement, en contact avec les Présidents de tous les pays impliqués de près ou de loin dans cette guerre notamment les États Unis, la France et l’Allemagne afin d’arriver à un cessez le feu.

Le mouvement Leral Askan wi soutient fortement cette initiative des lors qu’il considère qu’elle devra être soutenue par l’ensemble des Africains en général et des Sénégalais en particulier.

( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook