Le mouvement Reccu Fal Macky sur l’affaire de faux billets : « la mafia est organisée au sommet de l'État et Bougazzelli est le maillon faible » Le mouvement "Reccu Fal Macky", a réagi à l’affaire des faux billets impliquant le député Seydina Fall Bougazelli, se disant « surpris de voir le député Bougazzelli, rentrer chez lui, après avoir été pris en flagrant délit de possession d'une somme importante de faux billets ».

Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Novembre 2019 à 11:16 | | 0 commentaire(s)|

« C'est maintenant avéré qu'il y a une mafia organisée au sommet de l'Etat. Bougazzelli est tout simplement le maillon faible de cette mafia. Les responsables de ce régime sont les grands bandits financiers", déclare le mouvement dirigé par Abdou Mbaye dans un communiqué, comparant l'affaire Bougazzelli à celle révélée par la BBC impliquant Aliou Sall, le frère du président sénégalais, trempé dans les océans du pétrole.

Aussi, le mouvement demande-t-il au Président de la République « de ne pas protéger ses militants et d'agir immédiatement sur ce trafic de faux billets aggravé par un banditisme financier et une délinquance économique notoire » et « l'application effective de la loi sur le député, qui doit être démis de ses fonctions, car il n'honore pas le peuple ».



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos