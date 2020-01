Le naufrage de l’Afrique : le 12 janvier 1920, Il y aura donc 100 ans jour pour jour, ce dimanche, le paquebot Afrique, parti de Bordeaux le 9 du même mois, sombrait au large de l’île de Ré, fracassé sur des haut-fonds au cours d’une tempête survenue en pleine nuit. Le navire transportait 600 personnes et il n’y eut que 34 rescapés, ce qui en fit le plus important naufrage civil de l’époque après le Titanic. Près de la moitié des voyageurs étaient des tirailleurs sénégalais, de retour après la Grande Guerre. Se trouvaient également à bord plusieurs membres de familles métisses, parmi lesquelles le capitaine du bateau, Joseph Portes, fils de Pierre-Maximin, qui fut maire de St-Louis, ainsi qu’une quinzaine de religieux, dont le père Jalabert, nommé évêque quelques mois plus tôt, auquel nous avons consacré un sujet il y a quelques jours. Il transportait avec lui les fonds nécessaires à la construction de la cathédrale de Dakar. Ce fut d’ailleurs l’une des causes du retard de construction de cet édifice, qui ne fut inauguré qu’en 1936. Ces images sont extraites d’un reportage très complet sur le bateau, publié en août 1908 dans la Dépêche Coloniale Illustrée.



Rédigé par leral.net le Mardi 21 Janvier 2020 à 02:47 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos