Le navire de guerre de la Royal Navy est enfin arrivé au Sénégal

La conférence G7++ FoGG vise à coordonner les efforts internationaux pour contrer les menaces communes à la sécurité maritime. La visite du HMS Trent témoigne de l'engagement du Royaume-Uni à travailler ensemble, de manière coordonnée, avec ses partenaires régionaux africains pour trouver des solutions régionales permettant d'améliorer la sécurité maritime.



L'ambassadrice de Sa Majesté, Victoria Billing, a souhaité la bienvenue au navire :

" Le déploiement du HMS Trent au Sénégal montre le partenariat de sécurité entre le Royaume-Uni et le Sénégal en action, alors que nous nous préparons à accueillir conjointement la conférence des Amis du Golfe de Guinée du G7++ cette semaine. L'arrivée du HMS Trent souligne l'engagement du Royaume-Uni à travailler en étroite collaboration avec le Sénégal et nos autres alliés régionaux, pour améliorer la sécurité maritime dans le golfe de Guinée ". a-t-elle dit.



Avant l'arrivée du HMS Trent à Dakar, la Royal Marine Boarding Team (RMBT) a commencé à partager son expertise, en dispensant une formation sur l'arraisonnement, la recherche et la saisie de navires à la Marine sénégalaise. Ce partage de compétences se poursuivra parallèlement à la poursuite du renforcement des capacités et des activités de sécurité maritime, avec l'une des forces navales les plus compétentes de la région.



En plus du programme chargé de la RMBT, le HMS Trent accueillera le ministre des Forces armées, James Heappey, et la ministre pour l'Afrique, Vicky Ford, pour une visite du navire, démontrant ainsi les capacités du navire grâce à ses équipements embarqués, dont deux canots de mer PAC24 et les forces maritimes embarquées.



Le commandant du HMS Trent, le capitaine de frégate Thomas Knott, a déclaré : " Je suis ravi d'arriver à Dakar car c'est la première fois que le HMS TRENT se rend au Sénégal et opère aux côtés de la marine sénégalaise. Après une patrouille dans le golfe de Guinée et une participation à l'exercice GRAND AFRICAN NEMO, mes marins et mes Royal Marines ont vraiment hâte d'améliorer leur compréhension de la région ouest-africaine au sens large, en particulier après les récentes interceptions de stupéfiants par la marine sénégalaise. Grâce à cette visite de partenariat et à la poursuite des opérations conjointes dans cette région, nous démontrons notre engagement pour la sécurité maritime et auprès de la communauté de la marine marchande ".



La visite du HMS Trent au Sénégal marque la moitié du déploiement de trois mois du navire dans le Golfe de Guinée, après avoir déjà visité le Nigéria et le Ghana. Après le Sénégal, le HMS Trent continuera à effectuer des patrouilles de sécurité maritime dans la région et se rendra ensuite au Cap-Vert et en Gambie.



Le HMS Trent est l'un des cinq navires de patrouille de la Royal Navy qui opèrent actuellement dans le monde entier, dans des zones d'importance critique pour le Royaume-Uni. Dans le cadre du nouveau programme de présence avancée de la Royal Navy, le HMS Trent devrait retourner dans la région l'année prochaine depuis sa base de Gibraltar.