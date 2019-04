Le nouveau ministre de la Justice sur l’affaire Saër Kébé: “ ça se comprend, un juge peut se retrouver avec 200 dossiers” Le nouveau ministre de la Justice, Me Malick Sall, s'est prononcé sur l'affaire Saër Kébé, hier, en marge du Conseil des ministres, sur Radio Sénégal. Le nouveau Garde des Sceaux a indiqué que “ça se comprend, car un juge d’Instruction peut se retrouver parfois avec 200 dossiers”, expliquant que “c’est surtout au niveau de l’instruction”.

Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Avril 2019 à 10:54

Toutefois, a-t-il indiqué, “l’indemnisation est prévue dans ce genre de cas”.

Saër Kébé poursuivi pour apologie du terrorisme, a été libéré après 4 ans de détention préventive. Il a été acquitté pour les faits d’apologie du terrorisme et condamné à trois mois avec sursis pour menace de terrorisme.



