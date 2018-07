Le nouvel appareil de radiothérapie de l’hôpital Le Dantec en panne à cause d'un court-circuit

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Juillet 2018 à 07:09 | | 0 commentaire(s)|

L’appareil de radiothérapie de l’hôpital Le Dantec inauguré en grande pompe au mois de janvier dernier, est en panne. L’acquisition et l’installation de la machine ont coûté 2,8 milliards de francs Cfa.



Et lors de son inauguration, le chef du service radiothérapie de l’Institut du cancer, Mamadou Moustapha Dieng, présentait l’appareil comme «l’un des meilleurs de l’Afrique au sud du Sahara».

Du côté de la structure sanitaire, Source A renseigne qu’on dédramatise. «C’est juste une petite collision entre le bras et la table (de la machine). Il y a eu un court-circuit», renseigne la responsable de la communication de Le Dantec, Koundia Coulibaly, contactée par le journal.

Coulibaly assure que la pièce de rechange, qui «n’est pas chère», «à peu près 150 euros (moins de 100 mille francs Cfa)», a été commandée et qu’elle arrive ce jeudi.

La même source a laissé entendre que l’appareil remplit pleinement ses fonctions depuis son installation : «On a traité 140 patients depuis le 5 mars 2018, toutes localités confondues (beaucoup de types de cancer)», confie-t-elle.

À en croire Source A, la panne est plus sérieuse, il s’agirait de «soucis techniques» et «les autorités cherchent à verrouiller l’info».



Auteur: Seneweb News



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook