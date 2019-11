Le paradoxe: Macky isole Karim Wade et déroule tapis rouge à Achille Mbembé Les autorités Camerounaises sont dans tous leurs états tandis que les souteneurs de Karim Meissa Wade restent nostalgiques de leur mentor terré au Qatar pour des raisons que nul ne peut élucider.

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Novembre 2019 à 15:19 | | 0 commentaire(s)|

Mbembé Achille est empêché de tourner en rond au Cameroun en tant qu’opposant, Karim Wade est empêché de tourner en rond au sénégalais en tant qu’opposant. Si le président Paul Biya concédait un passeport diplomatique au fils de Wade, le président Macky serait à égalité avec son homologue Camerounais.



Mais hélas !

Le Chef de l’Etat Macky Sall a récemment offert un passeport diplomatique à l’opposant de Paul Biya, Achile Mbembé pour des raisons humanitaires. Car, cet intellectuel hors norme serait un opposant redoutable du Chef de l’Etat Camerounais et le renouvellement de son passeport ordinaire lui pose d’énormes difficultés pour voyager de par le monde. C’est donc pour le protéger de ses affres existentiels et honorer l’Afrique que le Chef de l’Etat Macky Sall lui a offert un passeport diplomatique. Ce qui a suscité de vives réactions de la part des autorités Camerounaises qui n’ont pas manqué de signaler le cas Karim Wade qui serait « exilé » au Qatar à tort ou à raison. Pourtant, ce fils de Wade est aussi un farouche opposant du président Macky mais ne bénéfice guère d’un passeport diplomatique, encore moins de la latitude de rentrer au bercail sans tomber sous le coup de la loi.



En effet le fait que Achille Mbembé ait bénéficié d’un passeport diplomatique Sénégalais est louable en soi et salué par nombre d’africains. Mais il est tout aussi incompréhensible que Karim Wade soit trivialement isolé pour des raisons inavouées en tant qu’opposant et qu’un opposant à Paul Biya se voit dérouler le tapis rouge au pays de la teranga.

Dans tous les cas,si Paul Biya arrivait à concéder un passeport diplomatique au fils de Wade, le Sénégal serait à égalité avec le Cameroun. Mais hélas ! Le président Macky offre à Mbembé par la main droite ce qu’il a retiré de Karim Wade par la main gauche. C’est comme ça que ça se passe en Afrique.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos