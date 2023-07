Le parti AWALÉ se réjouit de la décision du Président Sall et lui rend hommage...

Rédigé par leral.net le Lundi 3 Juillet 2023 à 23:36 | | 0 commentaire(s)|

Ce lundi 03 juillet 2023 à travers un message à la Nation, le Président Macky SALL a pris la décision de respecter la constitution en ne se présentant à la prochaine élection présidentielle du 25 février 2023.



Le parti AWALÉ se réjouit de cette décision sage qui grandit à bien des égards le Président sortant.



Le parti AWALÉ rend hommage au Président Macky SALL et lui souhaite une sortie honorable.



Le parti AWALÉ appelle toutes les forces vives à accompagner le Président et son gouvernement pour bien finir le mandat en cours dans la paix, la stabilité et la concorde nationale.





Vive le Sénégal

Vive AWALÉ

Ensemble Dara Jombu Nu



Ndèye Fatou Kébé