Le parti Rewmi d’Idy répond aux propos de Barthélémy Dias

Rédigé par leral.net le Lundi 17 Juin 2019 à 09:13 | | 0 commentaire(s)|

Dans un communiqué rendu public, le parti Rewmi a répliqué contre les propos «discourtois » et « fallacieux » de Barthélémy Dias, lors de sa conférence de presse, à l’endroit du président Idrissa Seck.



«Idrissa Seck définit librement, avec son entourage, sa stratégie de communication sur chaque sujet. Personne donc ne peut lui imposer de timing médiatique, et il n’a non plus de leçon à recevoir de personne », a répliqué le porte-parole de Rewmi, Daouda Bâ.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos