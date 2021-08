Le parti de Serigne Moustapha Sy avec les élections en ligne de mire: PUR se réchauffe à Louga et Mbour Pendant ce temps, les tractations vont bon en train entre les différents leaders qui composent cette task-force, prête à en découdre avec Macky Sall et son régime lors des Locales et des Législatives de 2022.

Il a été retenu dans les discussions que Pastef assure la zone Sud et que Taxawu Sénégal se charge de Dakar. Aujourd’hui, on en sait un peu plus concernant le Parti de l’Unité et du rassemblement (Pur).



A en croire les sources de « L’As », il a été dévolu à la formation des Moustarchidines, la région de Louga et les départements de Tivaouane et de Mbour.



D’ailleurs, c’est le coordonnateur du Pur, Cheikh Youm, qui est pressenti pour diriger le Conseil départemental de Mbour.



