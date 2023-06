Le péage attaqué, la Gendarmerie et l'Armée rouvrent la voie

Rédigé par leral.net le Samedi 3 Juin 2023

Ce vendredi après-midi, les automobilistes qui ont emprunté l’autoroute à péage, n’ont dû leur salut qu’à la prompte intervention de la Gendarmerie et de l’Armée, notamment des éléments du bataillon des parachutistes de Thiaroye.



Selon "Le Témoin", à divers points, notamment au niveau de Fass Mbao et de Poste Thiaroye, des manifestants avaient réussi à bloquer l’autoroute avec des pneus brûlés et de grosses pierres bloquant totalement la circulation. Des pelotons de gendarmerie et les militaires du bataillon des parachutistes de Thiaroye qui ont déployé leurs blindés, sont partis à l’assaut des manifestants, qui ont été rapidement dispersés à coups de lacrymogènes.



Sous une chaleur et une fumée étouffantes, l’autoroute a pu être dégagée et les ponts l’enjambant à ces deux niveaux sécurisés par des pandores et des parachutistes. Après quoi, les automobilistes ont pu circuler tranquillement après des moments de grande panique.

Ndèye Fatou Kébé