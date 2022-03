Le père de Messi aurait contacté le Barça pour un éventuel retour

Et si Messi repartait à Barcelone ? Sa première saison en tant que joueur du PSG après avoir quitté un FC Barcelone qu'il ne voulait pas quitter, mais dont les marges financières ont conduit à son départ, traverse une période difficile après avoir été éliminé de la Ligue des champions par le Real Madrid.



Le joueur argentin a été l'un des joueurs les plus sifflés pour le retour du PSG au Parc des Princes dimanche après-midi contre Bordeaux, et n'arrive toujours pas à s'adapter à Paris depuis son arrivée.



Plusieurs journalistes rapportent aujourd'hui que son retour à Barcelone ne serait plus une utopie. Gerard Romero, dans 'Jijantes', indique que Jorge Messi, son père et agent, aurait contacté le club présidé par Joan Laporta.



Le père du joueur aurait sondé le club pour envisager possible retour du septuple Ballon d'Or en Catalogne. Il ne s'agirait que de premiers contacts entre le club et l'entourage du joueur.



Matteo Moretto assure quant à lui que le joueur argentin rêverait de pouvoir porter à nouveau le maillot blaugrana après son départ "forcé" la saison passée en raison des problèmes financiers du Barça.



Dans l'émission 'Carrusel Deportivo', on ajoute que l'entourage de Messi aurait confirmé que son adaptation à Paris ne serait pas du tout facile. L'ancien numéro 10 du Barça n'avait jamais quitté l'Espagne dans sa carrière et serait toujours affecté par ces nombreux changements.