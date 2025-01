Le peuple soudanais en eaux troubles depuis des années : Bassirou Diomaye Faye s’est concerté avec le Général Abdel Fatah Al Burkhan, président de la transition

Selon l’information en provenance de la Présidence de la République du Sénégal, cette rencontre a permis de discuter de la situation politique et sécuritaire préoccupante au Soudan, où des conflits armés entre factions menacent la paix et la stabilité. Le Président Diomaye Faye a salué cette démarche, reflet des liens solides entre Dakar et Khartoum.



Préoccupé par les épreuves traversées par le peuple soudanais, le Chef de l’État a renouvelé l’engagement du Sénégal en faveur de la paix et de la stabilité dans la région. Il a appelé toutes les parties prenantes, au dialogue et à la concertation, seules voies pour un retour durable à la paix au Soudan.