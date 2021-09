Le pharmacien qui veut soulager les maux de Ndioum. ( Par Abou KANE) Cheikh Omar Anne a du pain sur la planche. Le maire sortant de Ndioum devra croiser, sur son chemin, un concurrent de taille aux élections municipales du 23 janvier prochain. Un concurrent a la tête bien faite. Il

s’agit de Dr Alassane Ndiaye. Natif de Ndioum, Dr Ndiaye a présenté sa candidature pour briguer la municipalité.

Rédigé par leral.net le Samedi 18 Septembre 2021 à 17:09 | | 0 commentaire(s)|

Ce pharmacien, contrairement à ce que l’on pourrait penser, ne connaît pas que les officines et les labos. La politique, ça lui connaît. Il a commencé à en tâter le pouls depuis fort longtemps. Il a, en effet, eu à

occuper d’importantes fonctions dans le Rewmi d’Idrissa Seck où il n’a pas joué que des seconds rôles ou des rôles seconds.



Il a eu à y occuper le poste de membre du secrétariat national de Rewmi et Coordonnateur départemental de Rewmi Podor. Ce produit du Prytanée militaire de Saint-Louis est titulaire d’un doctorat d’Etat en pharmacie de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est également titulaire de deux Pms (Préparation militaire supérieure Prytanée militaire de Saint-Louis).



Côté politique, ce polyglotte parlant l’anglais, le Puular, le Wolof et le Français a eu à occuper les fonctions de vice-président du Conseil d’administration Hôpital Ndioum, président commission des marchés au

conseil départemental de Podor, conseiller régional de saint louis, Conseiller départemental de Podor, conseiller municipal à Ndioum, etc. Docteur Alassane N’Diaye est responsable de L’APR dans la commune

de N’Dioum. Pendant les élections présidentielles , c’est lui qui détenait les finances de BBY .Une mission qu’il a assurée avec beaucoup de succès .Ce qui lui a d’ailleurs valu des félicitations émanant de sa hiérarchie politique



Situé à 45 km à l’Est de la ville de Podor, en allant vers Ourossogui, la commune de Ndioum couvre une superficie de 28 km2. Elle est ceinturée d’Est en Ouest du Nord au Sud par la commune de Gamadji

Saré. Elle est distante de 225 km de Saint-Louis, la bretelle de Taredji permet de la relier à Podor. C’est cette bourgade riche de ses milliers d’âmes que Dr Ndiaye veut projeter dans un changement qualitatif au

soir du 23 janvier 2022. Il en a la carrure. Les moyens ne lui manquent pas. La volonté politique, non plus.

Abou KANE

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos