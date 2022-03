Le plafond salarial du FC Barcelone est dans le rouge

La Liga a mis en lumière tous les plafonds salariaux de chaque équipe après le mercato hivernal et, comme chaque année, c'est le Real Madrid qui fait figure de bon élève.



L'équipe de Florentino Pérez dispose d'un plafond de 739 163 000 euros, tandis que Séville est deuxième avec 199 147 000 euros. La différence est pour le moins significative puisqu'il y a près de 500 millions d'euros de différence. La troisième place est occupée par l'Atlético de Madrid avec 161 221 000 euros et à la quatrième place on trouve Villarreal avec 148.342.000 millions d'euros.



Comme c'est le cas ces dernières années, le FC Barcelone est dans le rouge. Les Catalans ont clôturé le marché des transferts cet hiver dans le négatif, c'est-à-dire avec -144 millions d’euros après avoir recruter des joueurs comme Aubameyang, Adama Traoré, Dani Alves et Ferran Torres.



L'entité dirigée par Joan Laporta devra continuer à libérer une masse salariale beaucoup plus importante. Le Barça devra donc se débarrasser de plusieurs de ses joueurs dans les moins à venir s'il veut recruter cet été, surtout que la priorité de l'équipe se nomme Erling Haaland. Un dossier loin d'être aisé.



Dans le cas du Real Madrid, ils pourront aborder le prochain mercato en toute tranquillité et avec la possibilité de faire de gros investissements, comme l'éventuelle arrivée de Kylian Mbappé.



Pour rappel, le plafond salarial est le montant que les clubs n'ont pas le droit de dépasser avec leur masse salariale, sous peine de devoir payer des pénalités financières.