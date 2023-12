Le plan B en sourdine de l’Ex Pastef : à la Caisse des dépôts et consignations, ça passe pour Bassirou Diomaye Faye Source A informe dans sa parution de ce lundi 18 décembre que Bassirou Diomaye Faye, désigné comme candidat par l’opposant Ousmane Sonko, a déposé sa caution au niveau de la Caisse des dépôts et consignations (CDC).

Selon seneweb qui relaie l’info, c’est ce qui fait dire au journal que l’ex-parti Pastef joue sur deux tableaux. La preuve, appuie la source : Il déroule en sourdine son plan B même si la candidature de son leader, Ousmane Sonko, est privilégiée.



Par contre, souligne Source A, Bassirou Diomaye Faye a l’avantage d’avoir un « dossier complet » contrairement à Sonko.



Pour rappel, le mandataire de ce dernier, Ayib Daffé n’a toujours pas récupéré ses fiches de parrainages au niveau de la Direction générale des élections (DGE), et n’a pas reçu l’attestation accompagnant la quittance du dépôt de la caution au niveau de la CDC.



